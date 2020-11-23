Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие отечественной культуры

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23.11.2020, 20:04, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин наградил за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства артиста Вениамина Смехова, продюсера Константина Буслова, артистку Марию Шукшину и гендиректора «Росконцерта» Андрея Малышева.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени Смехова Вениамина Борисовича – артиста, город Москва», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени продюсера, режиссера, сценариста, гендиректора ООО «РБ Продакшн» Константина Буслова и артистку, члена Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ» Марию Шукшину. Он также наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени гендиректора ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» Андрея Малышева.

Ранее Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по ее инициативе было собрано более 4,5 млн рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.



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