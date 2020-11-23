Мнение: Навальный пока реабилитируется

23.11.2020, 19:56, Разное

Я оказался неправ, когда говорил, что Навальный скоро вернется в Россию: сегодня передали, что он отправил запрос миграционным властям Германии с просьбой остаться на срок выше 3 месяцев – то есть дольше, чем позволяла его виза – в связи с затянувшейся реабилитацией после отравления и комы. Конечно, российские власти сделали всё от них зависящее, чтобы возвращаться Навальному и не захотелось – ФБК его разогнали и обанкротили, уголовное дело по его отравлению так и не завели, более того – даже квартиру его приставы “арестовали” по идиотскому иску Пригожина (якобы Навальный нанес ему “моральный ущерб” – хотя какой может быть ущерб человеку, на котором, что называется, пробы ставить негде?). То есть постарались сделать так, чтобы ему было буквально НЕКУДА возвращаться.

Но я думаю, что дело все ж не в этом. Квартиру-то, в принципе, и снять можно; как говорил Снусмумрик, “не надо слишком привязываться к собственности”. Да и сама по себе квартира в Капотне – невелика потеря, право слово; пусть Пригожин ею подавится. Тут, мне кажется, причина другая, более глубокая; возможно, сбывается мое предположение о “психологическом ударе” – и дело вовсе не в путинских опричниках. Навальный – человек достаточно смелый, чтобы вернуться даже после покушения. Но он, возможно, потерял на время понимание, к кому и ради чего ему возвращаться.

Процитирую свой пост 4х-недельной давности, где я анализировал эту мотивацию НЕвозвращения:

“Он ведь наверняка по выходу из комы поинтересовался, какая была реакция В РОССИИ на случившееся с ним. В сущности, ему представилась редкая для большинства возможность – посмотреть, как станут реагировать другие люди на известие о своей смерти.

Реакция россиян оказалась настолько равнодушной, что в этом равнодушии даже чувствуется некая враждебность. Так можно встретить известие о смерти неприятного, чужого человека.

Если Навальный хоть немного идеалист, он не может не задуматься: а ДЛЯ КОГО я, собственно, стараюсь? Я каким-то чудом не умер, власти отказались даже расследовать – а в народе никто даже не почесался! ЗАЧЕМ я тогда стараюсь для ЭТИХ людей?! Если им, судя по всему, нахрен не нужен ни я сам, ни то, что я делаю или пытаюсь сделать?”

Зачем возвращаться к этой “буче боевой, кипучей”, рисковать жизнью – если всем, в сущности, наплевать? Вопрос, мягко говоря, непростой.

Но есть и хорошая сторона в этом: если Навальный в самом деле в некоем психологическом кризисе – значит, он все-таки больше идеалист, чем авантюрист; не столько играет с судьбой в рулетку, сколько действительно хочет что-то изменить. Ну а с народом у него еще будет шанс примириться.