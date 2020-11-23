Упырь – Личное мнение

23.11.2020, 19:52, Разное

В тусовке звёздных пердунов, как чирей, назрел срач. Не могут они не сраться друг с другом, натура такая.

Исполнитель Станислав Владимирович Михайлов объявил, что никакой поддержки его музыкантам от государства не нужно, потому что он сам их кормит, на что другой исполнитель Александр Ф. Скляр назвал Михайлова упырём.

«Наглая циничная ложь! За все время пандемии этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы. Упырь. Просто ему еще и публичное поощрение необходимо. Вот и врет на голубом глазу».

На чьей стороне мои симпатии?

Мне неизвестно, врёт Михайлов или нет. Предположим худшее — врёт. Пусть будет прав Александр Ф. Скляр, заявляющий на Фейсбуках, что Михайлов не помог ни копейкой своим музыкантам.

Минуточку, а почему он вообще должен помогать?

Нет, ну серьёзно! Почему?

Я всей душой за благотворительность. Детям, инвалидам, нетрудоспособным. Однако в музыкальном сопровождении Стаса Михайлова — здоровые, румяные бабы и мужики, которые последние десять лет зарабатывали большие деньги.

Если сейчас кто-то визжит, что у него нет денег, разве в этом виноваты мы — люди, которые своими налогами формируют бюджет государства?

Я не хочу помогать румяным дармоедам, простите. Мои налоги я предпочла бы потратить на образование, медицину, помощь детям и другие полезные вещи, но никак не на помощь ансамблю Михайлова!

А вы?

Да и с какого перепуга даже сам Стас Михайлов должен платить своим музыкантам? Работа есть — работаем и зарабатываем. Работы нет — сидим и пережидаем, экономим и живём на сбережения!

Чем принципиально артист ансамбля Михайлова отличается от отправленного в отпуск без содержания офисного работника?

Почему музыканту государство или Михайлов должны помогать, а обычному человеку — нет?

Я понимаю, что пердуны своими неказистыми голосами привыкли жить не по средствам. Артисты же, подайте к подъезду Майбах! Но кто им, уж простите за прямоту, мешал быть чуть скромнее в тратах в сытое время и отложить под подушку немного денег на чёрный день?

Ни Стас Михайлов, ни, тем более, государство не должны содержать трудоспособных артистов. Нет денег? Нет накоплений? Иди и пой в переходе, с голоду не помрёшь.

Если уж называть кого упырями, так точно не Стаса. Упыри хотят жить за чужой — за наш с вами! — счёт.

Я не знаю, почему Михайлов заявил, что его коллективу не нужна поддержка. Может, и из-за популизма — это неважно. Важно то, что хоть кто-то не дербанит народные деньги. А те, кто возмущается отсутствием поддержки, сами и виноваты.

А по-вашему, кто упырь?