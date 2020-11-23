Личное: “Симпатия колышется туда-сюда”

23.11.2020, 19:46, Разное

Давайте теперь разберем письмо не про жителей подводного мира иллюзий, а про жизнь в реальности.

Этот парень уже писал письмо, был там местами похож на нерыбу.

Ну и тут он больше рыба, но где-то и нерыба.

Реальность начинает опознаваться с этого уровня примерно.

nightinjail

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Прошу прощения, я случайно отправил одну копию сообщения вам в личку, но туда не попал фрагмент переписки.

(Народ, письма в рубрику мне нужно посылать в личку ЖЖ, больше никуда не надо. Дублировать на почту не нужно, только в личку. Тут я вижу ваш реальный аккаунт, сколько ему месяцев и так далее)

Я уже писал вам письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1272334.html , большое спасибо за разбор.

На следующий день после публикации я ей написал, с предложением пойти погулять, и она согласилась, но потом написала, что не сможет, ведь папа ведёт ее с сестрой в ресторан, знакомить со своей девушкой. Я предложил ей встретится после, и она сказала что может получится. Пока она сидела с предками, я ей писал и уговаривал потом выйти, как щас понял, щипцевал. Лучше бы просто как-то прикольно переписывался – она отвтила, что не хочет, а я сказал, что жаль.

(Как отличить щипцы от настойчивости? Если девушка обещает, а вы напоминаете, это настойчивость. Если девушка отказывается твердо, а вы просите, это давление. Если отказывает неуверенно, у вас ровно две попытки, чтобы ее уговаривать. Принцип 2М – универсальный. Два раза приглашаете, и это достаточно. Рыбаки видят разные моменты, когда можно и пять раз повторять, но вам это не нужно. Двух достаточно. А при твердом отказе вообще отставайте сразу)

Это было воскресенье. В понедельник она написала:

-Знаешь что меня немного оттолкнуло от тебя?)) Почему я такая насторожливая и аккуратная.

Ну это конечно же твои комплименты изысканные

А ещё то что ты меня захотел обнять сразу после первого знакомства. Для меня это не норм обниматься с малознакомыми, у меня есть личные границы)))

(Вот смотрите, она ему предъявляет претензии. Но запрос на общение его, поэтому ему совсем не выгодно ни шланговать на претензии, ни тем более пиковать, но и оправдываться не нужно. Претензии – лучшая возможность для крючков. Но для этого он должен был бы быть рыбаком, а он здесь отвечает как рыба)

-Хм, ну я просто захотел тебя обнять. В первый раз такую встречаю. А как тебе комфортно?

-Когда меня не обнимают незнакомые люди, я неприемлю это.

Дальше еще пару голосовых о том, что мол “ну вот ты же не обнимаешься с кассирами и продавцами”, я ответил что ни одного кассира еще не хотелось позвать гулять, потом добавил “ну и хотелось бы конечно, что бы ты мне доверяла”, на что получил видеоосообщение с удивленным лицом и сообщение “в голову лезет один сарказм”

(По сути он нормально ей говорит. Захотел обнять, хотел бы доверия. Все хорошо по сути, но посмотрите, как плохо по форме. Хм, ну, первый раз такую встречаю. Оценивает ее, хмыкает, сравнивает с другими, предъявляет встречные претензии за недоверие, типа пику пытается легкую кинуть. Ничего этого нельзя. Соглашайтесь с претензиями и кидайте шар, но только не очень умеренный, не очевидный. Про крючки даже не буду вас спрашивать, хотя)

дальше так:

-Хочешь подколоть меня?) (не отвечает)

-Ну, я жду

-Ладно, Эля, подколки нет – я пойду тогда

-Не подколка.

Я не знала как мягко выразить “А., ты охуел?”

Интересно ты сказал “хочу чтобы ты мне доверяла”

Хочу диплом тут и сразу

Хочу чтобы можно было кушать один раз в день и чувствовать себя ок

Короче, понимаешь к чему я?

-Конечно понимаю. Ты злилась на меня за неискренности, а теперь пытаешься пнуть за искренность. (Я про подколку написал специально, и честно говоря, хотел пикануть – чувство азарта разыгралось, и я решил так сделать. Но перестарался)

(Ну тут как раз получилось “пикануть” немного. Народ, ну не используйте это дурацкое слово, уши режет. Небольшая пика получилась тут. Только “злилась” и “пытаешься” плохо. “Ты ругала меня неискренность, теперь ругаешь за искренность” – так хорошо было бы. Не задевайте границы, когда пику кидаете, даже самую маленькую. Заденете границы, пика развернется, как в сказке про похищение Жар-Птицы нельзя было клетку задевать)

-Я вижу доверие, как результат процесса какого-то

-Я тоже так думаю. Хочу – не хочу. Пойду – не пойду. Процесс сейчас – это морочение моей головы. И я вижу, что он тебе нравится.

-Что-что? Мне нравится морочить тебе голову?

-Да. Пока, Э. (Написал это, и сразу подумал “вот черт, нахрена?”.)

-Что значит пока?

-Значит, что я задет

(Тут хорошо он сказал, что она ему морочит голову, но плохо, что поспешил бежать роняя тапки. Народ, никогда не хлопайте дверью, когда сами только что в нее постучались. Выслушайте, что вам ответят, тогда и уходите, если что, без пафоса)

Дальше она выдала полотно о том, как видит мое поведение согласно знакам зодиака, мол девы часто себя так ведут, и спросила, хочу ли я услышать, как она видит ситуацию. Я ответил, мол говори, и девчонка сказала, что вот то, что было между нами – это процесс знакомства, который типа для меня был напряжным, и дал нам увидеть, кто мы такие. Пожелала найти человека, с которым бы я сошелся. Спасибо, блин. Я потом прилично выпил пива, и написал, что знаки зодиака – это милая глупая чепуха, она сказала, что не хочет дискутировать, а я ответил, что просто злюсь, если виноваты действительно они.

(Не пейте пиво, если не можете сдержать решето. Здесь он молча ушел и это было хорошо. СЗ его подросла бы. Он написала про зодиаки, это тоже было еще нормально. А вот его объяснение, что он злится – это штурманство Глупыши, вдруг она не поняла, что он имел в виду)

Наутро написал письмо с извинениями:

“Привет. Извини меня пожалуйста за вчерашнее “пока”. Я бываю довольно вспыльчив иногда. Общение с тобой меня никак не напрягает, просто я привык что в моей жизни все происходит быстро, и оттого есть чучуть нетерпения. Я бы хотел продолжить наше знакомство. С меня по-прежнему поход в ресторан)”

Я понимал, что таким образом сдам позиции, но не видел другого варианта продолжить это общение.

Я не писал ей два дня, потом начал писать – она сначала отвечала не очень вовлеченно, потом чуть лучше, и стала кидать свои старые фотки, и короче мы так снова начали переписываться. Я позвал ее гулять на воскресение.

(Оправдашка там и тут он тоже оправдывается, что иначе было нельзя. Зачем вы пишете в рубрику, если доказываете свою чушь? Продолжать общение можно было без Оправдашки. Просто написать на другую тему и все. Не надо никогда скулить и объяснять, если вас не спрашивают)

В воскресенье она написала:

-Я только проснулась, плохо себя чувствую и нет желания куда-то собираться, сидеть в заведениях и самое главное – выделять энергию на знакомства с другими людьми. Лучше проведу время с сестрой.

-Окей, не болей там. (накидал ей музыки, и сказал, что буду слушать то, что накидала она). Если не выйдешь гулять, хочу с тобой хотя бы переписываться).

-Я может выйду гулять, но вечером.

-Было бы круто, а то уедешь назад на учебу, а мы так и не увидимся. Умру тут от тоски, кроме выборов больше ничего интересного. (Щипцы отрефлексировал минут через 10, но было уже поздно – она лишь спросила, отображаются ли у меня ее сообщения как прочитаные, и пропала. Сам я пошел гулять с друзьями).

(Он зашел слишком снизу, уговаривая дать ему шанс, и решил разбавить это оправдашкой, что ему скучно и нечем заняться. Попрошайку компенсировал Оправдашкой, а потом новой Попрошайкой. Какой молодец. Если выкинуло вас за границы, не дергайтесь оправдываться, народ, просто закройте рот)

Вечером написала, что у нее проблемы с телеграмом были, и она не видела сообщений. Я ответил, что у меня тоже с ним проблемы. Проснувшись с утра, обнаружил полотно о том, что она жалеет, что мы не встретились, а так же о том, что у нее сейчас трудное время, и у нее “траур по потере близкого человека” (понял, что говорит о бывшем). А так же о том, что подсела на какой-то тонизирующий чай, от которого у нее типа зависимость. Я ничего не ответил, кроме того, что тоже жалею, что не увидились, а с чаем типа пусть завязывает, а то будет плохо. Мы немного попереписывались об чае, я включил училку и сразу же поменял тему. Мы опять стали переписываться.

(Когда он отвечает в границах и отлипает ненадолго, она сама рефлексирует его значимость и начинает делать шаги)

В четверг, перед ее днем рождения, я ей написал, мол, что привык уже писать ей каждый день, спросил кое-что о писателях, ее старом никнейме в инсте, который я помню, и о том, что искал для нее индуистские книги, но ничего не нашел, но из интересных там все равно когда-то была лишь кама-сутра. Она ответила по поводу писателей, и дальше такой диалог:

-Камасутра настоящая индусская??

-Всмысле? Изобретена ними вроде. Или ты о том, какая у меня? У меня была, но я не нашел(((

-Ну есть просто порнуха допустим под названием “Камасутра”

А есть истинная книга индусская с пикантными картинками) Она очень духовная и интересная.

-Лол, там текст есть?

-Да. Например, зачем секс, типы мужчин и женщин в выражении животных, например: лань, слониха, заец..

-Слониха. Мило. А ты какой тип?

-Я хотела сразу сказать, но меня остановило смущение)) Сестра спрашивает, чего я так улыбаюсь и хихикаю. С какой целью интересуешься?

-Интересно

-Это логично, что если тебе интересно, то ты интересуешься

-Я парень простой, интересуюсь если интересно. Так какой ты тип?))

-Блин что за провокации не не, не выведешь меня на чистую воду.

-Ахах

-Не задавай мне таких вопросов, а то я начну контрвопросами тебя закидывать жучок

-А давай.

-Интересно, в жизни ты такой же смелый?

-А ты пойди со мной гулять, и узнай. Я в субботу свободен.

-Давно с девушкой расстался?

-Год назад.

-Тяжело было?

-Мне тогда впринципе было тяжело. Так гулять пойдем?

-Тяжело. Дерматолог сказал, чтоб я три дня не умывалась и не красилась.

-Можешь не красится.

-Лол. Можешь не одеваться.

-А целоваться разрешал?

-Моя остановочка. Это типа приехали и я выхожу, понял?)

-Не понял.

-Ты целоваться со мной хочешь?

-Может и хочу. А ты гулять пойдешь?

(До этого момента нормальный разговор. Ему удается иногда писать как почти-нерыба. Но вот опять путает запрос. Она его одернула и спросила, хочет ли он целоваться. А он ей “может и хочу”, как будто предложение от нее, а не наоборот ее гнев. Надо было ответить, что конечно хочет, поэтому и вырвалось, но он будет держать себя в руках. Его СЗ бы удвоилась)

-Я тебе сразу тогда скажу, что не хочу отношений в своей жизни сейчас

Всё ещё хочешь со мной гулять?) Просто так целоваться я не буду.

-Все еще хочу.

-Зачем?

-Очень хочу тебя увидеть. Я тоже только по любви целуюсь.

-Тогда, думаю, получится)))

(Здесь понятно, что он хорошо отвечал? Его качает из границ в границы, как видите)

Дальше она начала рассказывать сама о всяком, о предвкушении др, мы поговорили об этом, и еще о других вещах, скидывала видосики с собой с общаги, я как-то комментировал. Было интересно.

В субботу мы пошли гулять. Сначала она написала, что есть проблемы с менструацией (лол), я написал, мол, можно ли хоть подьехать подарок отдать, и она попросила перенести встречу на вечер. Проблема была в чем – про подарок я наврал, и еще его не купил. Мудаки из правительства решили мне испортить день, закрыв все на карантин.

(Автор, научитесь закрывать свое решето. Оно у вас пока дырявое, даже в письме в рубрику, тем более в переписках с девчонками. Правительству приходится думать обо всех сразу, а не о половой жизни одного конкретного мудака типа вас. Отсюда и карантин)

Как оказалось, ювелирки тоже, потому пришлось брать серебрянный браслет с рук у женщины, которой он не подошел. Мне это потом аукнется, но я брал самый красивый из тех, что мог забрать прямо сейчас, и при передаче сразу одел его ей на руку

Мы погуляли в парке пару часов, и в целом хорошо – по большей части просто общались. Могу выделить, что рассказывая о блюдах, что готовит, говорила, что хочет угостить меня, и даже когда переходили дорогу, придерживала меня рукой, чтоб я не бежал на дорогу. Но я ее все равно не поцеловал – короче говоря, в жизни я не такой смелый – но блин, я ведь видел ее всего во второй раз, и впервые за две недели. На прощание она спросила, “хочешь, обниму тебя?”, я сказал что хочу, мы обнялись, обменялись “спасибо за подарок, вечер”, и разошлись.

Во время прогулки она скинула мне какой-то тест, чтоб я его прошел, я прошел его придя домой, скинул ей результат, и она ответила:

-Вот потому я считаю, что у нас не получится любовных отношений, чтобы ты на это не рассчитывал. Мы слишком разные, и с разными принципами и взглядами.

Я прочитал это и офигел. Стал спрашивать, пойдет ли она завтра гулять, она сказала, что не сможет, и дальше было примерно так:

-Я не против гулять и общаться, но в безответной любви участвовать не желаю

-А ты какой тип? (по тесту типа)

-Такой-то такой-то. Я думаю, что совсем другая

Мне интересно наше знакомство и твоя личность, но общаться каждый день вряд ли получиться.

-Знаешь, что я ответил бы, будь куда банальней, чем есть? Что противоположности притягиваются.

-Я считаю что ненадолго)

Физические Противоположности притягиваются, как правило, чтобы геном ребенка был максимально эффективным от разных родителей.

Но для нормального контакта и понимания люди должны иметь одинаковые жизненные ценности

По сути этот тест очень знаменитый как “тест на совместимость”

-И сколько пар, прошедших этот тест “идеально”, создали семью и т.п.? Если ко мне хоть сам Энштейн подойдет, и скажет, что вывел формулу, согласно которой мы с тобой друг другу не подходим, я пошлю его туда, где всякие Энштейны тусуются. В библиотеках?

(Тут он опять разнервничался и начал молоть чушь, про энштейнов, которых он бы послал и что-то еще, из-под короны. Вместо того, чтобы просто написать, что ему очень обидно, что его вот так вот забраковали по тесту, и замолчать. СЗ подросла бы)

-Ты задаешь вопросы, на которые невозможно ответить

-А знаешь почему? Потому что умные тесты идут к черту там, где все решают чувства.

-Окей, мои чувства вообще не говорят о какой-либо симпатии к тебе, как к представителю мужского пола.

(Здесь заметили его очень плохое мы и колпачок на ней? Он написал совсем как рапан. Очень неровный парень)

-Пусть так. Но я хочу быть тебе другом

-Было бы хорошо.

-Да.

-Только друзья, наверное, так страстно как сегодня не обнимают)

-Мне показалось, я наоборот даже как-то нестрастно обнял.

-я почувствовала конкретную страсть, аж прицепенела) для тебя это нестрастно наверное))))

-Ты так действуешь на меня

-Я рада, что ты это чувствуешь от меня.

(Ну вот она уже кокетничает. А если бы он не нес пургу, было бы еще лучше)

Дальше переписка пошла о другом, она стала писать первой, кучи видеосообщений, мы общались о разном. Пару дней назад она написала о том, что хочет меня кое о чем спросить, но позже. Типа, помочь ей. Мне было интересно, с чем же там ей надо помочь, на следующий день спрашиваю.

-Скинь мне магазин, в котором ты покупал браслет.

*скидываю ей сайт, где продают такие же*

-Так ты там покупал? Или где-то у себя дома нашел?)) (мне стало стыдно очень)

-Нет, я покупал с рук у женщины, которой не подошло

-Ну вот, он поношенный, это видно

-Хреново. Я когда покупал, не видел. Не нравится?

-Нравится но видно что он не новый – я удивилась, и решила узнать нюансы покупки. Я же люблю б/у но то что ты его купил удивило меня.

-Закрыто же было все в тот день (интересно, было бы лучше, если бы я рассказал ей о том, что вообще про подарок соврал, и покупал его в попыхах, просто чтобы увидеть ее?)

(Нет, конечно, Сокровище. Желание увидеть не дороже стоит, чем желание выбрать подарок)

Дальше переписка пошла о другом, и был вот такой момент.

-Ну вообще у меня уже 4 день жуткий депрессняк, проживаю траур потери близкого человека

Я то думала уже он давно прошел но накатило знатно так.

-Кто-то умер?

-Я о расставании с парнем.

-Хорошо, что никто не умер.

Не знаю, плохо я ответил, или хорошо, но она сменила тему. Мы попереписывались еще пару дней, но я заметил, что она стала менее эмоциональна в ответах. Пишу ей в четверг о собаке, которая приютилась у нас дома, она что-то о ней спрашивает, и дальше такой диалог:

-У тебя все хорошо?

Мне почему-то кажется, что ты расстроена.

-Долго рассказывать.

-Что-то случилось?

-Та, любовь калечит.

-Скучаешь за ним?

-Тяжело сказать. Я очень зла на него, но наши отношения прекратились совсем ненормальным путём, из-за этого не могу совладать со своими чувствами.

-Типа, качает туда-сюда? Как в лодке?

-Дада, точно мои чувства.

-Я пытаюсь закрыться от этих тревог, употребляя (она про свой чай), но становиться ещё хуже, теряю любые силы жизненные, мотивацию, желание жить.

-Подруга же твоя говорила. Употреблять можно лишь просто так) А иначе опасно

-Подруга с этим бывшим встретилась недавно по одному делу, в итоге он не выдержал и попросил поговорить с ним, о том что ему плохо, он в безысходности, что он сам гасится.

Меня это так трогает, потому что сама в таком же состоянии

-Хочешь с ним увидится? А что это вообще за парень?

-Пока нет. Хочу чтобы он решал свои проблемы и делал неимпульсивные поступки.

Я спросил о кое-какой характеристике этого парня, которая меня удивила – не знаю зачем. Она настороженно ответила, я написал “понятно”, и больше не писал.

(Не уподобляйтесь подружкам, когда вам жалуются на тоску по бывшем. Вставать в позу не надо, можно даже уточнить что-то формальное, но не выражайте сочувствие. Это вранье, ведь вы не сочувствуете, ну и в принципе мимо)

Не знаю теперь, что делать. Я вижу, что ее симпатия ко мне колышется туда-сюда, и в следующий раз, когда колыхнется ко мне, уже не буду щелкать клювом и обязательно поцелую. Но как такой момент создать – не знаю, и не знаю, как реагировать на ее разговоры о бывшем. Хочу подарить ей другое украшение, уже новое, но не знаю, уместно ли это будет.

(Автор, не циклитесь на поцелуе, для поцелуя должен быть подходящий момент. Симпатия ее колышется, потому что вы тоже колышетесь из границ – в границы. Скажите ей, что вам стыдно, что браслет оказался поношенным, и вы хотите подарить ей еще один подарок. И просите провести с вами вечер. Не раздражайте ее и не унижайтесь, не цепляйтесь снизу, но и не вещайте сверху, про бывшего разговоры не поддерживайте, но слушайте, если будет говорить. Если опять станет описывать, почему вы друг другу не подходите, говорите за себя, что вам жаль и что вам она нравится. Не перегибайте)