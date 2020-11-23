 

Члены корейского бой-бенда BTS стали заслуженными артистами Республики Казахстан

23.11.2020, 19:37, Разное

Семь исполнителей корейской поп-группы BTS, исполняющей песни в жанре K-pop, получили звания Заслуженных артистов Республики Казахстан, сообщают казахские СМИ.

Указ о присуждении званий подписал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

– За вклад в развитие современной массовой культуры Казахстана, популяризацию в Казахстане музыкального и танцевального жанра K-pop, создание крупнейшего фанатского сообщества K-pop музыки в Азии и мире, которое составляют молодые жители Республики Казахстан – присвоить звание Заслуженных артистов Республики Казахстан гражданам Республики Корея: Ким Нам Джун, Ким Сокчин, Мин Юнги, Чон Хосок, Пак Чимин, Ким Тхэхён и Чон Джонгук, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству Казахстана, в течение 30 дней участники группы должны лично явиться в министерство культуры Республики и принять участие в торжественной церемонии вручения званий. Все они по достижению 45 лет смогут рассчитывать на пенсию от Казахстана в размере 50 тысяч тенге ежемесячно (без учёта налогов).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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