Мнение: Реинкарнация

23.11.2020, 19:36, Разное

Олигарх Малофеев создал очередную националистическую структуру "Царьград". До этого он взял под свое крыло осиротевший после ухода Суркова из структур власти "Союз добровольцев Донбасса". В целом намерения Малофеева вполне прозрачны – в случае непредсказуемых событий в ходе проектного трансферта (либо его неудачи, и значит, в ситуации возникающего хаоса) Малофеев намерен повторить опыт украинских коллег, которые в 14 году спешно создавали свои собственные карманные боевые группировки, а уже на их базе – квази-политические движения. В отличие от украинских коллег Малофеев просто упреждает события, делая все то же самое, но без спешки.

Ресурсная база у русского национализма традиционно невелика. Как бы ни рассказывали маститые философы и идеологи русского национализма о всяких сакральных вещах, специфика проживания на российских просторах вынуждает избирать в качестве источника развития кооперацию, а не конкуренцию. Поэтому ментально русскому народу присуще не обособление, а патернализм по отношению к иным народам и совместная с ними деятельность по обустраиванию нашего весьма негостеприимного пространства. Это может принимать гипертрофированные формы вроде синдрома "старшего брата", который зачастую власти используют в своих узкокорыстных целях, но в любом случае идеи обособления в России никогда не были и не будут мейнстримом для русского менталитета. Малые народы – да, обособление является их формой выживания и распространения своей идентичности. Но русским доказывать свою особость не нужно. Поэтому националистические организации создаются и бесславно угасают, а их актив попросту кочует из одной действующей тусовки в другую, просто меняя вывески и названия. Иногда – лидеров.

Впрочем, вряд ли Малофеев претендует на расширение этой аудитории – его интересует она как ресурс "ас ис". Поэтому он ее и подбирает, стараясь не оставить ни крошки другим желающим немножко использовать русскую национальную идею. Со времен "Памяти", которая была создана КГБ и им же направлялась, впервые эту страту российского общества "принимают" столь системно. Никакой отсебятины и любительщины. Маргиналам-националистам по сути предложено либо влиться под знамена "Царьграда", либо прозябать на обочине.