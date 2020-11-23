Княгиня Шарлен поделилась новыми портретами князя Альбера II и детей

23.11.2020, 19:34, Разное

На прошлой неделе в Монако праздновался Национальный день страны, по случаю чего в свет вышла большая часть княжеской семьи. Основное внимание, конечно, было приковано к правящей чете – князю Альберу II и княгине Шарлен, которые сначала посетили службу в Соборе святого Николая в Монте-Карло, а затем позировали около Дворца уже в компании детей – принца Жака и принцессы Габриэллы. Но оказалось, позировать семейству пришлось и внутри Дворца, о чем стало известно благодаря Instagram-странице Шарлен. Несколько часов назад она опубликовала несколько официальных – и не очень – портретов Альбера, Жака и Габриэллы.

Горжусь, – подписала Шарлен снимок, на котором позируют князь и его наследник.

Отметим, что в этом году Национальный день Монако прошел со скорбной ноткой. Почти все представители правящей семьи вышли в свет в черном. Как стало известно позже, эта идея принадлежала Альберу – таким образом он решил почтить память жертв Covid-19. По этой же причине был отменен парад и праздничный салют.

Напомним, Национальный день Монако – один из главных праздников независимого государства, изначально известный как День князя. Традиция появилась в 1857 году, во время правления князя Чарльза III. Альбер II, вступивший на престол в 2005 году, решил зафиксировать дату празднования – 19 ноября – в день Святого Ренье, в память об отце. Программа дня насыщенна и разнообразна: жители княжества смотрят различные представления в центре города, шоу иллюзионистов, фейерверк и многое другое. Празднество обычно затягивается до глубокой ночи, но в этом году многие мероприятия пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, в том числе княжеское семейство впервые не выходило на балкон.