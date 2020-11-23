 

От платьев из конопли до дубленок эпохи перестройки: лукбуки новых коллекций

23.11.2020, 19:34, Разное

Petrichor

Главный материал новой коллекции эко-бренда – конопля или хемп (hemp). Ткань произведена из специального текстильного сорта, который не относится к наркотическому, а обладает лекарственными и антибактериальными свойствами. Дизайнер Анна Погодина создала широкий спектр изделий из хемпа – это и коктейльное платье цвета корица с рукавами фонариками, и полосатые широкие брюки, и платья-рубашки свободного силуэта. Не обошлось и без джинсовых изделий из конопли – например, брюк-карго с поясом на деревянной пряжке и джинсовой рубашки с ореховыми пуговицами.

Semiletova

В этом сезоне дизайнер Мария Семилетова сделала ставку на классику в актуальной интерпретации, экологичные ткани и качественный крой. В новую коллекцию вошли удлиненные жакеты с воздушными рукавами, лаконичные платья, кожаные бомберы, легкие пальто и шелковые комбинезоны. Базовые модели привлекают внимание благодаря деталям: авторским принтам, драпировкам, прозрачным вставкам и необычным вырезам.

EXODVS

Капсульная коллекция EXODVS, созданная при поддержке новой платформы Made For Bulleit,  состоит из нескольких предметов гардероба и ювелирных изделий из серебра. “В рамках проекта EXODVS мы определили стиль и характер современной Мексики, воспроизвели образы-архетипы в коллекции, посвященной этой стране”, – говорит создатель проекта Максим Башкаев-Вайсборд. В съемке использовались особенные атрибуты – например, народная маска из афро-мексиканского городка Койолильо и ковер, сплетенный индейцами в Оахаке.

Wildwood

Стилистическим референсом зимней коллекции  Wildwood стала эстетика пост-советской перестройки. Так в релизе оказались длинные пальто из дубленой овчины, которые в 90-е носили в качестве главной зимней унисекс-вещи, более современные дубленки-бомберы, а также куртки-авиаторы с овчиной. “Одно из первых воспоминаний о зиме из детства — металлические санки, шапки-ушанки и родительские тяжелые дубленки. Так что в этой коллекции нам хотелось передать эстетику моды того времени, но при этом модернизировать вещи и сделать их практичными, легкими, и такими же теплыми, как когда-то”, – говорит Артур Кулаковский, сооснователь бренда.

Le Journal Intime

В этом сезоне российский бренд сосредоточился на расширении линейки бра и бралеттов, сделав акцент на линиях выреза, дизайне спинки, вариациях отделки и цветовой гамме. В коллекцию под названием Dr.Tailor  вошли новые модели Lynx, комбинезон, бралетт и топ с высоким вырезом, бандо Sparrow с декором, напоминающим “крылышки” на бретелях, боди и бралетт Delica с имитацией “запáха”. Среди новинок бренда также комплект Battement c контрастной отделкой и топ Koma c вставкой из кружева.



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