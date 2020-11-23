Мнение: Великий стрелочник Замана

23.11.2020, 19:32, Разное

Великий стрелочник Замана. Кто виноват в том, что ВСУ не стали воевать за Крым?

В рамках развития дела бывшего начальника Генштаба ВСУ Заманы большая группа бывших руководителей ВСУ написала открытое письмо, в котором указывается, что Замана не может нести ответственность за развал украинской группировки в Крыму в феврале-марте 2014 года, так как действия военных были скованы приказами тогдашнего политического руководства. Среди подписантов – генералы армии Кузьмук, Свида, генерал-полковники Лопата, Стеценко, Можаровский, Попко, генерал-лейтенанты Нуруллин, Забродский и вице-адмирал Гайдук. Также отставные ВСУшники указывают на то, что состояние украинских вооруженных сил на 2014-й год никак не мешало отдаче необходимых приказов на сопротивление украинским частям и причины развала группировки носят не военный, а политический характер.

Стоит отметить, что сам Замана уже несколько лет разоблачает решения майданного руководства, которое фактически и несет прямую ответственность за то, что Крым ушел из состава Украины. Само собой, ситуация с Крымом возникла именно вследствие евромайдана и государственного переворота, которые и толкнули крымчан к сопротивлению насильственному захвату власти фашистскими силами в Киеве. При этом местное руководство «Партии Регионов» еще в декабре 2013-го года предупреждало, что захват власти в Киеве приведет к адекватному ответу со стороны Крыма, что прямо озвучивал спикер ВС Крыма Константинов. После начала Русской весны в Крыму руководство захватившей власть в Киеве хунты не только предпринимало меры по охоте на президента Януковича, но и пыталось помешать развитию восстания в городах Крыма.

Не имея большой поддержке в Крыму и Севастополе, Турчинов, тем не менее, не постеснялся отдать устный приказ на оказание сопротивления, который не был выполнен, так как колеблющиеся военные и спецслужбы либо вовсе не признавали результаты переворота (что позднее обернется массовым уходом со службы офицеров ВСУ, МВД и СБУ), либо хотели получить письменный приказ, чтобы не брать на себя ответственность. Яркими примерами тут могут служить Севастопольский и Симферопольский «Беркут». Первый вскоре после возвращения из Киева фактически одним из первых вышел из-под контроля новых властей и благодаря усилиям полковника Колбина уже в феврале начал создавать фактическую границу между Крымом и Украиной, устанавливая первые блокпосты. Симферопольский «Беркут» просто закрылся на своей базе и тоже отказывался подчиняться, даже несмотря на угрозу применения против него «Альфы» СБУ.

Но письменный приказ силовикам в Крыму, как известно, никто не отдал (хотя формально его мог отдать глава хунты Турчинов, который был объявлен «президентом» и де-факто стал верховным главнокомандующим), а устные распоряжения из Киева никто не захотел исполнять, чтобы не оказаться в ситуации, когда исполнившего такой приказ сделают козлом отпущения за кровопролитие. И тут важно понимать, что тогдашнее командование ВСУ, включая Заману, в значительной степени было готово выполнить такой приказ, о чем свидетельствуют обнародованные документы ВСУ и СНБО, где можно отметить различные элементы планирования со стороны руководства Генштаба ВСУ и МОУ по удержанию контроля над Крымом. Собственно, эти документы и служат основой для алиби Заманы, так как он, указывания на них, может легко переводить стрелки на политическое руководство, поскольку формально военные работу по планированию и подготовке провели, но политического приказа не получили. А раз так, то в потере Крыма виноваты не военные и конкретно Замана, а тогдашние лидеры государственного переворота – Турчинов, Парубий, Кличко, Яценюк, Тягнибок и прочие, которые разрушили систему власти прежнего государства, создали условия для дезорганизации вооруженных сил, сформировали предпосылки для восстания в Крыму и ничего не сделали для того, чтобы как-то помешать его развитию.

Более того, не использовав силовой вариант, руководство хунты не предприняло никаких попыток договориться «по-хорошему». Как еще в 2014-м году заявлял Аксенов в эфире у Шустера, в Симферополе местные власти ждали, что им из Киева будут звонить, что-то предлагать, договариваться. Но ничего этого не было. Вместо этого последовали угрозы отправить «Поезд дружбы», анонс русофобских инициатив Тягнибока и Фарион, открытое преследование противников евромайдана по всей Украине. Все это отрезало последние шансы Украины хоть как-то побороться за Крым.

Но так как вопросов о том, кто именно виновен в потере Украиной Крыма все больше, то и при Порошенко, и при Зеленском мы видим попытки переложить ответственность на Януковича или Заману, хотя настоящие виновники хорошо известны и до сих пор гуляют на свободе. Отставные украинские генералы и адмиралы вполне оправданно не хотят выступать в роли коллективного козла отпущения, на которых вешают результаты чужой деятельности. Поэтому и публикуют различные документы и открытые письма, указывая на истинных виновных. Так как фактура там железная, то и процессы против того же Заманы буксуют, потому что получается, что вина Заманы состоит в том, что он не стал действовать без приказа, игнорируя иерархию принятия решений в ВСУ. С юридической точки зрения это, конечно, абсурд, так как приказ должно было отдавать вышестоящее начальство, а этого так и не произошло. И с точки зрения логики майданной зрады, именно здесь можно найти реальных виновников того, что Крым ушел из состава Украины. Но этих людей трогать нельзя, иначе может возникнуть опасная мысль, что Крым был потерян Украиной из-за евромайдана и его вождей. А это крах для всей евромайданной мифологии. Поэтому реальные виновники потери Крыма будут и дальше гулять на свободе, а Заману, как и раньше, будут мурыжить в судах.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/persony/velikiy-strelochnik-zamana/ – цинк