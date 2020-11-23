 

При взрыве в Карабахе пострадал российский офицер

23.11.2020, 19:28, Разное

В окрестностях села Мадагиз в Нагорном Карабахе подорвалась мина. В результате ЧП погиб азербайджанский военный. Еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших оказался и российский офицер, передает сайт VSE42.RU. Миротворца доставили в Баку, где ему оказали всю необходимую помощь. В данный момент жизни и здоровью россиянина ничего не угрожает.



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