Ученые: Йога может укрепить наиболее подверженные старению области мозга

23.11.2020, 19:26, Разное

Учеными были проведены исследования мозга с помощью сканирования. Специалисты предположили, что йога может оказаться полезной областям мозга, которые связаны с памятью, мышлением, эмоциями и наиболее подверженными старению.

Йогу связывают с традиционной восточной медициной, при этом тело человека рассматривают как систему энергетических каналов и узлов. С каждым годом появляется все больше исследований, которые направлены на изучение пользы йоги. Многие говорят о ней, как о дополнительной терапии, использующейся в процессе лечения болей спины, депрессивных состояний, артритов. Опыты демонстрируют, что практика йоги очень помогает.

Ученые подробно изучали документ 2019 года, где сообщалось об объективном измерении – сканировании мозга. Результаты, которые получили эксперты, не окончательные, но они дают представление о том, что йога помогает улучшить здоровье мозга. Также они предлагают подумать о том, как объединить йогу и медицинскую науку.