Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется 8 месяцев

23.11.2020, 19:26, Разное

Ученые из Австралии рассказали, что иммунитет к COVID-19 у людей удерживается самое малое 8 месяцев. Новая информация дает надежду исследователям на продолжительное воздействие вакцины, а также объясняет малое количество эпизодов повторных заражений.

Эксперты взяли образцы крови у 25 больных коронавирусом. Первые анализы были отобраны через 4 дня после инфицирования, а поздние – через 242 дня после него. Как выяснилось, у всех участников сохранялись B-клетки, которые могут распознавать один из элементов COVID-19.

Специалисты Университета Монаш в Мельбурне сообщают, что постоянное наличие B-клеток в организме человека через 8 месяцев считается сегодня самым веским доказательством того, что вакцина против коронавирусной инфекции будет действовать длительно. Доцент университета Менно ван Зелм отмечает, что заключения могут объяснять, почему так мало людей заражаются повторно.