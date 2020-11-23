“Жил в золотой клетке”: Александр Емельяненко хочет променять Москву на Чечню

23.11.2020, 19:26, Разное

Александр Емельяненко раскрыл подробности своей жизни в Чечне. Спортсмен считает, что жизнь в столице в значительной степени отвлекает от полноценных тренировок.

Во время подготовки к бою, в рамках которого спортсмен выступил против Магомеда Исмаилова, он занимался тренировками в Чечне. С его слов, там он жил в “золотой клетке”, но после переезда в Москву его график полностью поменялся. Александр Емельяненко обратил внимание, что ему не нравится на постоянной основе оставаться в российской столице, поскольку приходится постоянно кому-то помогать, “спасать” и с кем-то встречаться. Боец срывает налаженный режим тренировок и питание по “ненужным делам”.

В настоящее время Емельяненко ведет переговоры с властями республики, чтобы ему разрешили вернуться к устоявшемуся графику работы на территории субъекта РФ. Чечню спортсмен считает спокойным местом.