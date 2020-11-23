Российские вакцины от COVID-19 внесут в список жизненно важных препаратов

23.11.2020, 19:24, Разное



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Глава кабмина сообщил, что в список ЖНВЛП будут включены все отечественные вакцины вне зависимости от наименований. По словам Мишустина, эта мера позволит сделать профилактику COVID-19 доступной для всех, кто хочет поставить прививку.

«В сегодняшней ситуации особенно важно, чтобы люди могли вовремя и без проблем получить необходимые им лекарства, имели к ним доступ как можно раньше и не запускали болезнь», — подчеркнул премьер-министр.

В 2021 году в перечень жизненно важных препаратов войдут еще 25 новых лекарств, которые со словам Мишустина, «достаточно дорогие». О каких именно препаратах речь, он не уточнил. По его словам, кабинет министров также упростил порядок регистрации новых медицинских изделий, в том числе созданных с использованием искусственного интеллекта. Речь, в частности, о специальных приборах, предназначенных для диагностики онкологических заболеваний и в хирургии для реабилитации оценки состояния здоровья пожилых пациентов.

Как сообщил МедПортал директор по развитию аналитической компании компании RNC Pharma Николай Беспалов, включение препарата в перечень ЖНВЛП делает возможным контроль ценообразования на препарат на всех этапах обращения. Кроме того, позволяет закупать его в рамках стандартной процедуры в медучреждения. Препараты из этого перечня предоставляются бесплатно или на льготных условиях некоторым категориям пациентов.

Напомним, в настоящий момент в РФ зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первую вакцину «Спутник V» создал центр им. Гамалеи совместно с Минобороны. Производство препарата было запущено 15 августа, массовая вакцинация планируется в 2021 году. Второй препарат под названием «ЭпиВакКорона» создан учеными новосибирского центра Вектор. Препарат был зарегистрирован в середине октября и тоже после I/II фазы КИ, сейчас ведутся пострегистрационные испытания. Планируется, что вакцина поступит в гражданский оборот в конце 2020 года.