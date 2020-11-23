Мнение: Величайший завоеватель в истории, ненависть к белым и отстранение российского футболиста

23.11.2020, 19:20, Разное

1. На сервисе вопросов и ответов «Квора» один пользователь спросил: «Кто был величайшим завоевателем в истории?» Конечно, ему немедленно назвали Александра Македонского, Юлия Цезаря, Чингисхана и других известных древних полководцев. Внезапно среди самых популярных ответов оказался и такой:

https://www.quora.com/Who-was-the-greatest-conqueror-in-history

По величине завоёванной площади:

Номер 1 – Владимир Ленин (главный командир: Лев Троцкий) – 20 миллионов квадратных километров, во время Российской Гражданской войны и вторжения на Украину и в Грузию.

Величайший успех: положил конец 500-летнему правлению царской России, победил британцев, американцев и японцев.

Величайшая неудача: не смог аннексировать Польшу.

Номер 2 – Чингисхан (главный командир: Субэдэй) – 12 миллионов квадратных километров, во время первой волны монгольских завоеваний.

Величайший успех: объединил Монгольскую империю.

Величайшая неудача: умер в ходе военных действий, не смог аннексировать южный Китай и Тибет.

Пожалуй, теперь ясно, почему Ленину поставили больше всего памятников в мире после Христа и Будды. Всё-таки, Владимир Ильич почти вдвое превзошёл ближайшего конкурента, Темучина Есугеевича (которому, по какой-то причине, памятников не так уж много. Странно, не правда ли?).

С другой стороны, мы-то с вами русские, это нас с вами Ленин завоёвывал. Титул «самой большой когда-либо завоёванной страны в мире» для России не слишком-то лестен.

2. Американская интеллигенция под гнётом охватывающего общество расового социализма вынуждена бежать. Пока что ещё не из страны, но тенденция довольно тревожная:

https://lenta.ru/news/2020/11/19/journalist_ny/

Американская журналистка Мегин Келли (Megyn Kelly) заявила, что решила уехать из Нью-Йорка вместе с семьей, так как столкнулась с признаками «ненависти к белым» и заметила, насколько хуже стало жить в мегаполисе из-за последствий пандемии. Об этом она рассказала в эфире собственного подкаста.

Бывшая ведущая телеканалов Fox News и NBC News, которая в прошлом также взяла интервью у президента России Владимира Путина, пояснила, что вместе с супругом из города уедут ее сыновья и дочь. «После нескольких лет сопротивления этому мы все-таки покинем город», — отметила она.

Журналистка рассказала, что школы в Нью-Йорке давно имеют крайне левые убеждения, не совпадающие с ее собственными, но это ее не беспокоило, так как она общается с друзьями либеральных взглядов и сама происходит из семьи демократов. Но Келли констатировала, что в последние месяцы многие перешли к полярным взглядам.

Так, ведущая процитировала письмо, которое распространяли в школе, где учились ее сыновья.

В документе говорилось, что «убийца-полицейский сидит в каждой школе, где учатся белые дети». Келли возмутило то, как родителям предлагалось поддерживать такие же убеждения.

3. Плохая новость для тех, кто считает, будто новая американская BLM-религия никак не касается России. Из-за отказа следовать ей уже начали страдать российские граждане:

https://lenta.ru/news/2020/11/22/blm/

Российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в США за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда в мае этого года всех игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение») перед матчами, однако россиянин не стал этого делать. «У клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент убеждал: “Пойми, это проявление уважения”. А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — отметил Сарамутин.

После этого футболист поддержал одноклубника, который посчитал несправедливым появление в стартовом составе чернокожего юниора. «Меня после этого отстранили. В заявку на матч я больше ни разу не попал. В октябре сезон USL завершился, я вернулся в Россию. Что со мной будет дальше — не знаю», — подытожил хавбек.

Что дальше? Начнут ли американцы отказываться играть международные матчи с теми странами, сборные которых не будут вставать на колени? Или, быть может, США начнут кошмарить непокорных посредством ВАДА и МОКа?