 

“Рад, но странно”. Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой

23.11.2020, 19:14, Новости дня

Украинский хореограф Евгений Кот заявил, что, находясь рядом с заразившейся коронавирусом женой, сдал два отрицательных теста на COVID-19. Об этом он написал 23 ноября в Instagram.

“У жены была температура два дня, появился сухой кашель, на следующий день стал мокрый и мокроты начали отходить. Сейчас иногда покашливает, температура в норме, самочувствие нормальное! Странность в том, что я был и есть рядом 24/7 и у меня два теста негативные и никаких симптомов! Я, конечно, этому рад, но согласитесь, странно!” – сообщил Кот.

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Публикация от Евгении * Кот (@kot_jenya)

О том, что его жена заразилась коронавирусом, Кот сообщил 21 ноября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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