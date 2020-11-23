 

Польша планирует массовое тестирование населения на COVID-19 по примеру Словакии

23.11.2020, 19:14, Новости дня

В Польше планируют провести массовое тестирование населения страны на коронавирусную инфекцию COVID-19 по словацкому примеру. Об этом заявил заместитель главы министерства здравоохранения Вальдемар Краска, сообщает Interia.pl.

“Думаю, что мы будем следовать методу, который применяли в Словакии. Там протестовали 3,8 млн граждан в три этапа”, – заявилл Краска.

По его словам, первый этап тестирования на COVID-19 в Словакии был пилотным и на основании его результатов на втором этапе провели общее тестирование взрослого населения. А через неделю – тестирование повторили в тех местах, где обнаружили больше всего больных.

По мнению Краски, Словакия использует “хороший метод тестирования”.

Накануне сообщалось, что в Польше планируют провести массовое тестирование на коронавирус в трех регионах.

Чиновник пока не называл деталей тестирования в Польше. Но, по его словам, при минздраве работает группа экспертов, которая готовит методологию проведения и вскоре озвучит планы.

31 октября в Словакии началось массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию. Медики делают гражданам быстрый тест на антиген. К процессу массового тестирования привлекли армию. За сутки в Словакии на COVID-19 протестировали более 2,5 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Польше подтверждено 876 тыс. случаев инфицирования, 13,7 тыс. человек погибли, 438 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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