Суд арестовал полицейского из Дагестана по делу о терактах в Москве

23.11.2020, 19:11, Новости дня

Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника ОМВД РФ по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году, сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Исаева избрано содержание под стражей до 4 января 2021 года», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В свою очередь адвокат арестованного Эльдар Хастинов заявил, что Исаев не признает вину и считает свое уголовное преследование местью за служебную деятельность.

«Мы будем обжаловать решение суда о заключении Исаева под стражу», – добавил адвокат.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что Исаеву предъявлено обвинение по делу о терактах на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года, при которых погибли 39 человек. По данным следствия, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана. Он сам привез на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она выехала в Москву для совершения теракта.

В марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях Московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошли два взрыва. 36 человек погибли на месте, из них 24 на станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.