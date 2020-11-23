В Германии задумались о продлении шенгенской визы Навальному

23.11.2020, 19:10, Новости дня

Сенат Берлина сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о продлении шенгенской визы для российского блогера Алексея Навального, сообщили в бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна («Альтернатива для Германии»).

«Господин Навальный, в отношении которого в РФ в настоящий момент назначено несколько судебных разбирательств, в том числе из-за мошеннического банкротства компании, похоже, мало заинтересован в возвращении на родину», – цитирует документ слова Линдеманна, уточняется, что «сенат (Берлина – прим. ВЗГЛЯД) сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о продлении шенгенской визы для господина Навального», передает РИА «Новости».

По словам депутата, становится все более очевидным, что федеральное правительство и берлинский Сенат играют на время. Он считает, что если бы немецкие правоохранительные органы были заинтересованы в раскрытии дела о покушении на Навального, «то расследование, по всей вероятности, было бы давно завершено». Линдеманн сказал, что вместо этого налицо «позиция выжидания, когда, наконец, все быльем порастет», речь идет об «укрывательстве господина Навального от российского правосудия путем размещения его на территории ФРГ».

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». РФ ввела ответные санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.