 

В РПЦ отреагировали на анафему Лукашенко от белорусских раскольников

23.11.2020, 19:10, Новости дня

Решение Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ) о предании анафеме президента Белоруссии Александра Лукашенко неправомочное и ничего не значит для православных христиан, сообщил председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (БПЦ) протоиерей Сергий Лепин.

«Это заявление ничего не значит для нас и для тех, кто считает себя православным христианином в Беларуси», – передает РИА «Новости» слова протоиерея.

Он добавил, что данное заявление канонически неправомочное и в духовном отношении также бессмысленное и обратил внимание, что заявление автокефальной церкви об анафеме Лукашенко не имеет никакого отношения к Белорусской православной церкви, которая не только не закрывает двери своих храмов для белорусского президента, но и всегда рада видеть его.

Лепин также подчеркнул, что в случае Белорусской автокефальной православной церкви речь идет не о каноническом православном мире, а о раскольниках, которые не являются членами собора православных церквей. По его словам, этот раскол «скудно представлен» в Белоруссии, его немногочисленные последователи в основном находятся за пределами республики.

Ранее БАПЦ предала анафеме президента Белоруссии Александра Лукашенко, объявив его «одержимым дьяволом». «Силой, данной нам Богом, мы отлучаем от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хоть и носит христианское имя, принадлежит православной церкви лишь по рождению, запрещая ему приступать к Тайнам Христовым», – говорится в тексте анафемы на официальном сайте БАПЦ.



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