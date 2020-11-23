Мнение: Око урагана

23.11.2020, 19:04, Разное

Вообще довольно странная ситуация, если посмотреть за океан. В Америке какая-то подозрительная тишина. Выборы прошли уже три недели назад, и… всё. Кто победил – так и непонятно. Вроде как Байден, судя по газетам, но – не по всем, и что-то никакого празднования на этот счет не видно. Всё как будто замерло. Нам говорят, что идет пересчет – и какие-то иски подает команда Трампа.

Очень похоже даже не на “затишье перед бурей”, а на то, что называется “око урагана”. Мол, если ты, не дай бог, окажешься в самом его центре, то там все будет удивительно тихо и спокойно… какое-то время. Но уж потом!

Арбат приводит интересные данные американского опроса, согласно которому даже среди сторонников собственно Демпартии США почти треть считает, что выборы были сфальсифицированы в пользу их кандидата. “46. По опросам Расмуссен, 20 процентов Демократов считают, что выборы, скорее всего, были украдены, и еще 10 процентов считают, что скорее да, чем нет”. 30% “отщепенцев” среди самих демократов, при нынешней-то беспрецедентной поляризации – это много! Значит, яд сомнений там задевает даже самых стойких.

Хотя логика подсказывает, что у Трампа с судами ничего не должно выгореть – это будет уж слишком большой шок для системы. Системе проще выкинуть Трампа, даже если он с его претензиями полностью прав. Признать столь грандиозную фальсификацию – это ведь, помимо всего прочего, сколько голов должно будет полететь?

Однако НЕ признать – это оставить тикающую бомбу под всей демократической системой США, которую тогда многие, причем в самих Штатах, сочтут выхолощенной и извращенной. В Белоруссии вот, как видим, народ полностью разочаровался в тамошней “демократии”, никто не верит даже не в точность подсчета голосов, а в то, что их вообще считали – и это не мешает бульбо-фюреру спокойно оставаться у власти. Но насколько это возможно в Америке?

В общем, я уже за то, чтобы этот нарыв вскрылся сейчас. Чего ждать? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.