Стоимость гидроизоляции фундамента: как рассчитать?

23.11.2020, 19:14, Детали

Теги: Капитальный ремонт, Ремонт, Строительство

Фундамент является основой всего здания. От него зависит надёжность всего возведённого сооружения. На него ложится нагрузка наземных конструкций, поэтому его долговечность определяет и срок службы всего здания. Но, качество фундамента не ограничивается правильным, рациональным проектированием. А включает в себя и качественную гидроизоляцию, позволяющую продлить срок службы фундамента.

Гидроизоляция фундамента служит основой для того, чтобы в построенном доме были исключительно качественные условия жизни. А само сооружение прослужило долго, несмотря на особенности грунтовых вод и грунта вообще.

Новое и старое

Естественно, что на этапе строительства мы задумываемся над гидроизоляцией фундамента. Она должна быть горизонтальная и вертикальная. Это позволит отсечь как просачивание вод из грунта, так и предупредить капиллярное поднятие влаги. У нас работы по монтажу ПВХ-мембраны вертикальной и горизонтальной поверхности стартует от 370 рублей и 310 рублей соответственно.

Со временем, старая гидроизоляция требует модернизации. Почему это происходит? По ряду причин:

ошибки при постройке,

нарушение технологии, особенно – температурного режима,

посторонние примеси в бетоне, мусор,

нарушение правил эксплуатации. Например, устройство сауны или бассейна в доме требует принципиально иного подхода к гидроизоляции.

Для этого необходимо очистить и раскопать фундамент и произвести его ревизию. Во время этой ревизии стоит выявить все дефекты и наиболее уязвимые места:

трещины,

стыки,

швы.

места ввода коммуникаций,

отверстия от снятия опалубки.

Важным этапом является их полная обработка. С этого, в принципе, всегда начинается гидроизоляция фундамента. Цена за м2 работы , например, гидроизоляции швов между блоками ФБС будет стартовать от 1 100 руб. за погонный метр. А обработка стыка стен и пола обойдётся от 1 200 руб.за погонный метр.

Отдельное внимание заслуживает тот факт, что обработка деформационных швов методом инъекции будет стоить дороже, чем обмазка защитной мастикой. Сейчас цена начинается от 9400 рублей за погонный метод.

Инженерные коммуникации и гидроизоляция

Места ввода инженерных коммуникаций являются одними из самых уязвимых мест по попаданию ненужной влаги. Наша компания «СТГ» https://stgmsk.ru/ предлагает успешную методику гидроизоляции мест ввода инженерных коммуникаций с помощью гидропрокладки и шовного материала. Стоимость работы будет зависеть от диаметра вводимых коммуникаций. Так, при вводе диаметром в 50 мм изоляция обойдётся в 5 200 рублей. А 400 мм – в 20 800 рублей.

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