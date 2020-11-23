Актриса фильма “Конференция” Ксения Зуева о жизни после “Норд-Оста”

23.11.2020, 18:42, Разное

Фильм “Конференция” – попытка начать говорить о последствиях теракта в Театральном центре на Дубровке, унесшего жизни более 130 человек. 23 октября 2002 года террористы на протяжении трех дней удерживали в заложниках зрителей и артистов мюзикла “Норд-Ост”. В картине нет поиска виноватых, нет поиска политических мотивов. Одной из главных тем фильма является вопрос: какие чувства испытывает человек после внезапной потери самых близких людей. Как жить дальше.

В “Конференции” монахиня Наталья (Наталья Павленкова), после теракта на Дубровке выбравшая долю затворницы, через 17 лет собирает выживших в теракте, чтобы устроить поминальный вечер. Первая на очереди – дочь Галя, которую играет Ксения Зуева. Галя ухаживает за парализованным отцом и не может простить мать.

Ксения Зуева и Наталья Павленкова в фильме “Конференция”. “Собирая свидетельства и воспоминания, связанные с событиями 18-летней давности, произошедшие в Театральном центре на Дубровке, мы сосредоточились на попытке переработать пост-травматический синдром”, – говорит режиссер картины.

Ксения, расскажите о вашей героине Гале в “Конференции”.

Галя – раненый травмой человек. Человек, живущий во власти боли и обиды и ожесточившийся ими навсегда. Движимая чувством ответственности за сына и отца, лежащей на ее, по правде говоря, хрупких плечах и не примирившаяся со случившимся.

Помните ли вы захват Норд-Оста? Как отпечаталась эта история в вашей памяти?

Я была ребенком. Тогда все люди следили за этим страшным событием. Я помню, что мама отвозила меня и моего маленького брата к зданию на Дубровке – мы клали цветы. Это событие запомнилось как что-то глобально страшное. Повторюсь, все мое окружение, семья, взрослые, одноклассники – все следили за событиями и были напуганы и потрясены.

Режиссер Иван И. Твердовский и Ксения Зуева на фестивале “Кинотавр”У вас были панические атаки в связи с терактами в Москве? Насколько тяжело вам далось погружение в эту тему?

Конечно, когда такое происходит – это не может не пугать. Помню, что меня пригласили на мюзикл “Нотр-Дам-де-Пари”. И я не пошла – испугалась. Сейчас я очень серьезно подошла к этой роли. Когда я впервые прочла сценарий, который прислал мне Иван Иванович, он меня потряс и я вошла в очень тяжелое состояние на несколько дней. На площадке тоже было эмоционально непросто, особенно во время съемок в том самом зале.

Когда и как снимался фильм “Конференция”? Это было еще до всех ограничений?

“Конференция” снималась ровно год назад, когда никто не подозревал, какой масштаб наберет эта эпидемия. В России тогда все было еще безопасно. Коллектив был очень сплочен, и мы были глобально сосредоточенны на истории, которую создавали. Каждый член съемочной группы работал в полной отдаче.

Вы и сценарист, и актриса, и режиссер – в какой сфере деятельности планируете продолжать развиваться?

Я с уважением отношусь к своей актерской профессии и, когда мне дается шанс сыграть роль, подобную роли в “Конференции”, – я отдаю максимум. Не знаю, как сложится дальше моя актерская судьба. Профессия режиссер – приоритетна, я отдаю ей всю себя.

Ксения Зуева на фестивале “Кинотавр”

Не приходится ли жертвовать личной жизнью из-за активной творческой? Вы воспитываете сына, которому сейчас всего шесть лет. Как вы справляетесь с материнством?

Я убеждена, что личная жизнь и профессия – вещи совместимые. Мне удается гармонично существовать, как в материнстве, так и в своей работе.

Женщин-режиссеров все больше в индустрии, считаете ли, что существует разница между “женским” и “мужским” взглядом и в итоге – кино?

Я считаю, что режиссер – это в первую очередь художник. Творец. У творца нет пола.

Что вы считаете главным своим достижением на сегодняшний день?

Ценность достижений меняется внутри человека в зависимости от периодов и развития его жизни. Я религиозный человек и стремлюсь к честным взаимоотношениям с Богом. К честным взаимоотношениям с самой собой, к духовному росту. Стремлюсь расти над собой, становиться лучше. Когда я ощущаю, что это происходит – для меня это достижение. Думаю, этот процесс бесконечен…