Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова

23.11.2020, 18:42, Разное

Не так давно Кети Топурия подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда Льва Деньгова, а сегодня сообщила фолловерам, что уже вышла за него замуж. Бракосочетание пары состоялось 20 ноября, но Топурия решила рассекретить это событие спустя время. 34-летняя солистка группы “А’Студио” опубликовала серию снимков, на которых позирует в белоснежном платье, подчеркивающем ее интересное положение, а также демонстрирует помолвочное и обручальное кольца.

20/11/20, – подписала снимки Топурия.

Кети Топурия и Лев Деньгов

Напомним, летом этого года Кети спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав несколько фото в Instagram. На снимках, сделанных в разные дни, Топурия позировала с массивным кольцом на безымянном пальце, очень похожем на помолвочное. Сначала – во время обеда в кафе, затем – дома, примеряя вечерний образ. Ранее на церемонии открытия фестиваля “Жара” в Баку на пальце правой руки Топурии также сияло кольцо, и многие подумали, что скоро она пойдет под венец. Журнал HELLO! обратился напрямую к певице и спросил, так ли это:

Нет, это просто кольцо. На правой руке потому, что держу в ней микрофон. Так красивее смотрится.

Тогда Топурия официально считалась свободной девушкой, а до этого состояла в отношениях с Алексеем Долматовым (он же Гуф). О романе Кети и Льва Деньгова стало известно в прошлом году. По данным СМИ, Лев возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ему 36 лет, и он был дважды женат. В юные годы возлюбленный Кети, как и она, занимался музыкой, выступая в белорусском бойз-бенде “Арбат”. Тогда поклонники знали его под другим именем – Павел Гузбанд.

Кети Топурия и Лев Деньгов