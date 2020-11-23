Дети-инвалиды Камчатки получат сладкие подарки к Новому году
23.11.2020, 18:36, Разное
В связи с пандемией коронавируса традиционная губернаторская елка в Петропавловске-Камчатском отменена. Но ребята без подарков не останутся.
“Я предлагаю приобрести для детей с ограниченными возможности сладкие подарки и отправить их адресатам. Наша задача сделать так, чтобы к новому году ребята эти подарки получили”, – сказал Солодов.
Сегодня в регионе проживают 1,4 тысячи детей с ограниченными возможностями. С 16 по 25 декабря администрации районов и социальные организации доставят им подарки на дом.
Праздничное настроение детям создаст и конкурс рисунков “Новогодняя Камчатка”. Он пройдет во всех школах. Ребята, занявшие первые три места в рамках одного учебного заведения, получат сладкие подарки. А победителям регионального уровня вручат конструкторы, из которых можно сложить карту Камчатского края.
Определенные категории жителей региона получат социальные выплаты на приобретение новогодних подарков. На пособие могут рассчитывать дети, у которых родители – неработающие инвалиды или пенсионеры. Также право на выплату имеют дети из многодетных семей, семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, а также инвалиды и одинокие пенсионеры.
“Выплата составляет 600 рублей для определенных категорий семей с детьми, а также для одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов. В Алеутском районе и в Корякском округе эта сумма несколько выше – 700 рублей”, – рассказала зампред правительства края Виктория Сивак.
Деньги уже получили 3 400 человек. Планируется, что до конца года помощь будет оказана 8 400 камчатцам.
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