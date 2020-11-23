Пригожин намерен взыскать с “Собеседника” и Шевченко по 5 миллионов рублей

23.11.2020, 18:34, Разное

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин продолжает борьбу за свое честное имя. По сообщению пресс-службы компании «Конкорд», в один из районных судов города Москвы был направлен иск бизнесмена о защите чести и достоинства. На этот раз отвечать перед законом предстоит журналисту Максиму Шевченко, главреду «Собеседника» Юрию Пилипенко и ООО «Собеседник-Медиа».

Данное СМИ напечатало материал, в котором Шевченко распространяет несоответствующую действительности информацию, бросающую тень на деловую репутацию Пригожина. Свою честь предприниматель решил отстаивать в суде.

По информации «Конкорда», Пригожин намерен взыскать с Шевченко и «Собеседник-Медиа» по пять миллионов рублей.

Это не первый иск Евгения Пригожина к Максиму Шевченко. Ранее бизнесмен подал исковое заявление к журналисту, а также главреду издания «Довод» и редакции «Медузы» в связи с публикацией недостоверных сведений.