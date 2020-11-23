“Любите и будьте любимы”: Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников фото с возлюбленным

23.11.2020, 18:34, Разное

Известная балерина Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором запечатлена вместе со своим возлюбленным. Знаменитость пожелала оставить интригу, скрыв лицо партнера.

На фотоснимке, снятом на фоне вечернего пляжа Мальдивских островов, красавица позирует, одетая в короткое яркое платье золотистого цвета. Немного сзади, обхватив талию любимой руками, расположился её возлюбленный, однако он предпочел скрыть свое лицо за шеей Волочковой. Фотоснимок телезвезда сопроводила откровениями, в которых пожелала подписчикам любить и быть любимыми, но при этом призвала их не быть слишком назойливыми в расспросах о личности её бойфренда. К слову, характеризуя его, хозяйка аккаунта заявила, что он является самым лучшим – любящим, добрым, открытым, сексуальным и т.п. “Поэтому мы вместе. Желаю всем таких невероятных эмоций любви и страсти”, – резюмировала Анастасия Волочкова.

Примечательно, что балерина довольно давно закрыла для посетителей своего микроблога возможность комментировать публикации, поэтому отзывы поклонников по поводу признаний звезды узнать не представляется возможным. Об этом пишет Политэксперт.