Потерпевшие по делу Михаила Ефремова отказались от компенсации

23.11.2020, 18:34, Разное

Потерпевшие по делу актёра Михаила Ефремова отказались от своего иска о компенсации. Это связано с взаимной договорённостью сторон.

После подачи потерпевшими искового заявления с требованием компенсировать моральный ущерб, обвинители решили забрать его и не выдвигать никаких претензий. Как рассказал правозащитник потерпевшей стороны в деле Ефремова, они смогли договориться с семьёй, и их требования были полностью удовлетворены. Актёр, после этого, лично направил письма семье погибшего. Их содержание пока не разглашается, но известно, что их писал сам Михаил Ефремов без помощи юристов. Защитник семьи отметил, что с согласия семьи он сможет опубликовать всю переписку.

Также стало известно, что несколько дней назад против трёх свидетелей возбудили уголовное делопроизводство. Их обвиняют в даче ложных показаний, пишет интернет-издание NationNews.