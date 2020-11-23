Ученые доказали, что возраст не мешает успешному похудению

23.11.2020, 18:32, Разное



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Проблема ожирения у пожилых людей

От ожирения могут страдать люди любого возраста. У этого состояния есть десятки осложнений, к которым относятся сахарный диабет, артрит, болезни сердца, депрессия и тревожность. Ожирение связано с увеличением риска смерти и снижением качества жизни.

Ученые считают, что пожилые люди, у которых развилось это состояние, должны получать особое внимание специалистов, поскольку многие осложнения ожирения проявляются именно с возрастом. В то же время, из-за сопутствующих болезней этой возрастной группе доступно меньшее количество способов лечения. Например, им гораздо реже проводят операции для снижения веса. Известно, что врачи часто избегают рекомендовать похудение пожилым пациентам.

«Есть множество причин, по которым проблему похудения у пожилых людей обходят стороной. К ним относятся эйджистский взгляд, что людям в возрасте это уже не требуется, а также неправильное представление, что у пожилых снижается способность худеть при помощи диеты и упражнений», – объяснил доктор Томас Барбер (Thomas Barber) из Уорвикской медицинской школы, соавтор нового исследования.

Борьба с лишним весом в пожилом возрасте: не так все просто

Вопросы борьбы с лишним весом в преклонном возрасте остаются предметом дискуссий, зачастую не попадающих в поле зрения СМИ и статей на тему здоровья в силу неочевидности проблемы. Ведь что может быть плохого в похудении? Однако же, в после 65 лет оно несет определенные риски, которые нельзя игнорировать. Давайте разберемся.

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Что сделали ученые

В новом исследовании ученые захотели проверить, насколько эффективны стандартные методы борьбы с лишним весом (диета и физическая активность) в пожилом возрасте.

Для исследования авторы случайным образом выбрали истории 242 пациентов, которые обращались в клинику Уорвикширского института изучения диабета, эндокринологии и метаболизма, чтобы получить помощь в борьбе с ожирением. Ученые разделили участников на две группы: в возрасте до 60 лет и в возрасте от 60 до 78 лет. Они сравнили их успехи в борьбе с лишним весом.

Большая часть участников исследования страдала от тяжелого ожирения. Все они получали рекомендации, как похудеть при помощи диеты и физической активности. Наряду с этим они проходили психологическое консультирование, специалисты мотивировали их к упражнениям.

Ученые подсчитали и сравнили, как сильно удалось похудеть участникам исследования из обеих возрастных групп. Вес участников из «старшей группы» снизился в среднем на 7,3%, из «младшей группы» – на 6,9%. Для людей в возрасте 60 лет и старше программа похудения занимала в среднем 41,5 месяцев, для людей младше 60 лет – 33,6 месяцев.

Ученые уверены, что медики должны помнить о том, что нормализация веса очень важна для улучшения здоровья пожилых людей. По их мнению, возраст не должен влиять на решение врачей о назначении курса по снижению массы тела.