МИД Украины проверяет информацию о задержании в России экс-депутата Маркова

23.11.2020, 18:22, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании в России бывшего депутата Одесского городского совета по подозрению в контрабанде скифского золота. Об этом в МИД 23 ноября сообщили в ответ на запрос “Украинской правды”.

“Посольство Украины в РФ направило официальные запросы в МИД РФ и Хорошевский районный суд [Москвы] для выяснения соответствующих обстоятельств”, – сказано в ответе.

По иформации ТАСС, Хорошевский суд арестовал Маркова на два месяца по подозрению в незаконном перемещении через границу РФ культурных ценностей в крупном размере. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что экс-депутат не признает свою вину и собирается обжаловать решение суда об аресте.

19 ноября “Московский комсомолец” написал о том, что Марков был задержан в Москве при попытке продать ввезенное контрабандой скифское золото. Речь может идти об “уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро”, среди изъятого у Маркова – амфора, ожерелье, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде оленя и льва.

Марков был депутатом Одесского горсовета от Партии регионов с 2010-го по 2014 год.

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымские музеи. Часть экспонатов, по некоторым данным, и попали к Маркову.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.