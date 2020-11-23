 

Министр Петрашко полностью провалил работу по поддержке малого и среднего бизнеса – Сазонов

23.11.2020, 18:22, Новости дня

Работа по поддержке бизнеса в кризис провалена и министра экономики Игоря Петрашко нужно менять, написал политолог Кирилл Сазонов в блоге на “Цензор.НЕТ”.

“В настоящий момент мне кажется, что Министерства экономики и профильного министра у нас просто нет. Есть приоритетные инвестпроекты? Нет, только смешные рассказы про инвестнянь. Что там с системой льготного кредитования по 5–7–9%? Ничего. В реальности кредиты стоят 13,75% для действующего бизнеса и 15,75% для стартапов”, – написал Сазонов.

Кредит по таким ставкам бизнесменам “не в радость”, подчеркнул политолог. Кроме того, львиная доля средств по этим кредитам не была направлена на восстановление пострадавших от карантина отраслей.

“Порядка 72% (9,1 млрд грн) от общего объема предоставленных по программе кредитов – кредиты на рефинансирование ранее полученных займов, в то время как доля новых инвестиционных кредитов составляет всего 19% (2,4 млрд), антикризисных кредитов по ставке 3% – 9% (1,1 млрд грн)”, – отметил Сазонов.

По его словам, количество новых инвестиционных кредитов, предоставленных по программе “5—7—9%”, не превышает 2 тысяч (исходя из объема в 2,4 млрд грн и максимальной суммы кредита), в то время как количество малых предприятий в Украине, по данным Госстата, составляет 362,3 тысячи. То есть, инвестиционные кредиты по программе смогли получить лишь 0,55% малых предприятий.

“Минэкономики по этому поводу не переживает. Мне кажется, что у нас его просто нет. Вот такой парадокс. Министр Петрашко есть и неплохо выглядит, а результатов его работы нет. Может, заменить уже?” – резюмировал Сазонов.

Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг”.

В Верховной Раде в конце октября было зарегистрировано постановление об увольнении министра из-за неудовлетворительной работы.

Народный депутат от “Слуги народа”, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявляла, что Петрашко не имеет плана выхода из кризиса и проводит “непонятную” кадровую политику, писало агентство “РБК-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Ученые выяснили, что диета и дрессировка не замедляют старение собак

27.10 / Жительница «Совхоза имени Ленина» рассказала о травле и конфликте собственников

14.10 / В РФ зарегистрировали два препарата для лечения коронавируса

03.09 / Захарова назвала заявления Германии по Навальному бездоказательными

09.07 / СБ ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии

28.06 / Цукерберг потерял более $7 млрд из-за бойкота рекламодателей

20.10 / США заподозрили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде продукции Apple

06.11 / Жванецкий: Не хочу оказаться нудным – для меня это самое страшное

15.09 / Американская компания помогла Лукашенко блокировать интернет в Беларуси 

09.07 / Кадыров счел убийство чеченца в Австрии работой иностранных спецслужб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска