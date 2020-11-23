“Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану”. Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам

23.11.2020, 18:22, Новости дня

Украинский хореограф и экс-участница шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Алена Шоптенко 22 ноября в Instagram написала, что последние две недели просыпается в 6.30 утра.

“Вот уже две недели сын каждое утро будит меня в 6.30 с криком: “Мама, вставай”. Потом залезает мне на голову и весело бьет ножками по лицу до тех пор, пока я действительно не встану. Вот такой у меня настойчивый мужичок растет”, – поделилась хореограф.

По словам Шоптенко, она “отыграется” на сыне, когда тот пойдет в школу.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года у них родился сын.

Это второй брак Шоптенко. Ранее она была женой хореографа Дмитрия Дикусара. Они расстались после трех лет брака в 2016 году.

В октябре 2020 года Шоптенко призналась, что находится на стадии расторжения венчанного брака с Дикусаром.