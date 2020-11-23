В Словакии произошло смертельное ДТП с участием украинца
23.11.2020, 18:22, Новости дня
Утром 23 ноября на автотрассе в районе села Тековске Немце на западе Словакии в ДТП попал микроавтобус (фургон), за рулем которого находился украинец. Об этом в Facebook информирует местная полиция.
“Вероятно, украинский водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco перед собой. В автокатастрофе один человек в фургоне погиб, а водитель и передний пассажир с травмами попали в больницу”, – говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что жертвой стала 62-летняя женщина.
Проверка не выявила алкоголя в дыхании обоих водителей.
У микроавтобуса полностью разбита передняя часть.
https://www.facebook.com/KRPZNR/posts/810380982840241
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