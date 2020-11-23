 

В Словакии произошло смертельное ДТП с участием украинца

23.11.2020, 18:22, Новости дня

Утром 23 ноября на автотрассе в районе села Тековске Немце на западе Словакии в ДТП попал микроавтобус (фургон), за рулем которого находился украинец. Об этом в Facebook информирует местная полиция.

“Вероятно, украинский водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco перед собой. В автокатастрофе один человек в фургоне погиб, а водитель и передний пассажир с травмами попали в больницу”, – говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что жертвой стала 62-летняя женщина.

Проверка не выявила алкоголя в дыхании обоих водителей.

У микроавтобуса полностью разбита передняя часть.

https://www.facebook.com/KRPZNR/posts/810380982840241

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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