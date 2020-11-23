Подсчитано, во сколько могло обойтись жителям Владимирской области лечение губернатора

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23.11.2020, 18:18, Новости дня

СМИ подсчитали, во сколько могло обойтись лечение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в столичной частной клинике.

Стоимость госпитализации для лечения вирусной пневмонии до 14 дней в клинике «Медси» составляет 700 тыс. рублей, информирует «Ридус». Уточняется, что в эту сумму не входит реанимация и коррекция сопутствующих заболеваний. Если пациент пребывает в больнице больше двух недель, то ему придется доплачивать 70 тыс. в сутки, отмечает издание.

Со ссылкой на блог «Выборы 2021» издание сообщает, что жителям Владимирской области (порядка 1,4 млн человек) лечение Сипягина может обойтись в 50 копеек каждому, включая стариков и младенцев.

Ранее в своем Instagram Сипягин сообщил, что его госпитализировали, он «несколько дней лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире». Из-за осложнения, по его словам, врач «настоял на помещении в стационар». Сипягин решил, что «продолжит лечение в частной клинике в Москве за свой счет».

Как при этом отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он не видит связи между лечением Сипягина в частной клинике в Москве и ситуацией с коронавирусом в его регионе.



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