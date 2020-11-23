В РФ предложили создать группу по организации экскурсий в святые места

23.11.2020, 18:18, Новости дня

В сфере туризма и паломнической деятельности необходимо выработать единые методики организации и проведения экскурсий на памятниках церковного зодчества, считает председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«Форум направлен на то, чтобы обсудить возможности музейного сообщества, сообщества экскурсоводов в более углубленном катехизическом осмыслении тех храмов, монастырей, памятников, шедевров, искусства и необычайно важных для Русской православной церкви, для нашей страны местах, которые несут не только поразительную историю, но и важнейшие смыслы. Эти смыслы мы должны постараться донести до тех, кто приходит на наши экскурсии», – сказал митрополит Псковский на Всероссийском форуме православных экскурсоводов «Объекты культурного наследия Русской православной церкви. Миссия экскурсовода», передает РАПСИ.

Организаторы отмечают, что в связи с растущим интересом граждан к истории и культуре России, ее православным духовным центрам назрела необходимость изменения ситуации с наплывом туристических агентов и экскурсоводов, предоставляющих туристам недостоверную информацию об исторических событиях и основах православного вероучения, создающих у слушателей искаженное представление об истории РФ и Русской православной церкви.

Митрополит Псковский предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители экскурсионного и музейного сообщества.Митрополит Псковский предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители экскурсионного и музейного сообщества. В ее задачу будет входить разработка пособия по проведению экскурсий на памятниках церковного зодчества.

Ранее Патриарх Кирилл призвал российские власти ограничить посещение туристами Соловецкого архипелага и создать режим, который не был бы опасен «для экологии этого замечательного места».