“Поезд Победы” пробудет в Москве до 29 ноября

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23.11.2020, 17:42, Разное

В течение месяца музей передвигался по 13 российским городам. Среди них – Санкт-Петербург, Керчь, Севастополь. Экспозицию посетили восемь тысяч человек.

В столице “Поезд Победы” пробудет до 29 ноября, затем отправится на техосмотр. В январе передвижной музей поедет в города Сибири и Дальнего Востока.

Из-за непростой ситуации с пандемией коронавируса посетить экспозицию могут не более 300 человек в день. В следующем году “Поезд Победы” повторит свой маршрут – познакомиться с ним смогут все желающие. Кроме того, доступен онлайн-тур на сайте поездпобеды.рф.

Замминистра культуры России Николай Овсиенко назвал “Поезд Победы” замечательно реализованной идеей. “Я лично с нетерпением жду момента, когда возьму своих пятерых внуков и приведу их сюда, чтобы они прониклись этим духом, погрузились в историю того времени”, – сказал он.

Авторы музея бережно и деликатно отнеслись к истории, отметил глава правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Он подчеркнул, что в экспозиции представлено много подлинных вещей.

Экспозиция “Поезда Победы” размещена в нескольких вагонах. Можно увидеть военный госпиталь, окоп, банный комплекс, концлагерь. О реалиях военного времени рассказывает аудиогид. Повествование ведется от лица ветерана-железнодорожника.



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