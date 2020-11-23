 

Пресс-служба “Конкорда” опубликовала иск Пригожина к Шевченко и “Собеседнику”

23.11.2020, 17:42, Разное

Пригожин считает, что Шевченко распространил через СМИ информацию, порочащую его честь и деловую репутацию. Пилипенко же является главредом издания – таким образом, часть вины за публикацию недостоверных данных лежит и на нем, полагает предприниматель.

Евгений Пригожин неоднократно становился объектом клеветнических измышлений и нападок со стороны определенных средств массовой информации. Профессиональные юристы компании “Конкорд” неоднократно готовили соответствующие судебные иски.

Пресс-служба компании “Конкорд” констатирует: Евгений Пригожин намерен взыскать в судебном порядке с Шевченко и “Собеседник-Медиа” по пять миллионов рублей за причинение морального вреда. Ранее предприниматель подал аналогичный иск против Шевченко, главреда издания “Довод” Ильи Косыгина и редакции “Медузы”.



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