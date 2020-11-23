Поклонники предположили, с кем встречается актер Алексей Чадов

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23.11.2020, 17:40, Разное

После того, как Алексей Чадов опубликовал в микроблоге Instagram пляжный снимок, подписчики предположили, с кем он встречается. Актер лежал на песке, а на его груди красовалась нога незнакомки с браслетом.
Алексей Чадов запечатлен с рукой возле головы, будто бы он отдает честь. В комментариях он написал: «Есть отдыхать!», намекая, что намерен провести незабываемые дни на морском побережье. Поклонникам удалось вычислить личность незнакомки, которая поставила ногу на грудь артисту, чтобы получился этот снимок. Пользователи предполагают, что Алексей Чадов проводит отпуск в компании модели Лейсан Галимовой. Дело в том, что она также носит на лодыжке аналогичный браслет.

Актер пять лет назад развелся с Агнией Дитковските, после чего ему приписывали множество романтических историй. По мнению фолловеров, Лейсан Галимова внешне очень напоминает экс-супругу Алексея Чадова. Некоторые поклонники написали, что у «мужчин вкусы не меняются». Большинству из них жаль, что артист не воссоединился с бывшей женой. Однако ему пожелали счастья в новых отношениях и хорошего отдыха с возлюбленной.



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