 

Скотт Уоринг нашел «древнеегипетскую пирамиду» на Луне

23.11.2020, 17:40, Разное

Тайваньский уфолог Сотт Уоринг заявил об обнаружении похожего на древнеегипетские пирамиды объекта на Луне. Он считает, что найденное им на снимках NASA загадочное «строение» является доказательством существования инопланетной цивилизации.
По словам исследователя, снимки, изученные им, были одобрены американским космическим агентством NASA и с ними работают исследователи по всему миру. Однако только Скотту Уорингу удалось найти «сооружение», внешне напоминающее пирамиды, построенные в эпоху Древнего Египта.

Отличие заключается лишь в размерах гипотетического «сооружения». Так, диаметр предполагаемой «пирамиды» достигает одного километра. Скотт Уоринг убежден, что объект был построен пришельцами, которые впоследствии 1000 лет назад покинули Луну, чтобы поселиться на Земле.



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