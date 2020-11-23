В Samsung намерены отказаться от линейки Galaxy Note

23.11.2020, 17:40, Разное

В южнокорейской компании Samsung планируют отказаться от фирменной линейки смартфонов Galaxy Note. Точные причины подобного решения остаются неизвестными.

В корпорации также пока не сообщали официально о прекращении выпуска телефонов Samsung Galaxy Note. Несмотря на это, инсайдеры говорят об активном обсуждении такого решения внутри компании. Таким образом, модели Note 20 и Note 20 Ultra могут стать последними из этой линейки. Что именно придёт на смену, и когда озвучат о прекращении выпуска – не сообщается.

Неподтверждённая информация о прекращении выпуска Samsung Galaxy Note уже неоднократно появлялась среди инсайдерских источников. В их числе Ice Universe, в котором неоднократно точно предсказывали различные изменения внутри южнокорейского гиганта, пишет интернет-издание NewInform.