Веганы и вегетарианцы оказались более «хрупкими»

23.11.2020, 17:38, Разное



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Исследователи Оксфордского университета проанализировали данные 54 898 добровольцев, которые в течение двух десятков лет участвовали в проекте EPIC, в ходе которого изучалось влияние различных видов диет на вероятность развития онкологических заболеваний. Половина участников придерживалась традиционной диеты с употреблением мяса, примерно 8 тысяч человек были пескетарианцами (те, кто исключают из рациона мясо, но едят рыбу), почти 16 тысяч были вегетарианцами и почти 2 тысячи были сторонниками веганской диеты. Ученые решили воспользоваться имеющимися данными для того, чтобы оценить риски переломов в зависимости от питания.

За исследуемый период в этой выборке была зарегистрирована 3941 травма с переломами костей. Адепты растительных диет оказались наиболее уязвимыми — риск переломов любых видов у них повышен в среднем на 43% по сравнению с теми, кто употребляет мясо. По мнению исследователей, это связано с тем, что у веганов и вегетарианцев минеральная плотность костей ниже, чем у мясоедов из-за низкого индекса массы тела и дефицита белков и кальция. В свою очередь, у вегетарианцев и рыбоедов был выявлен повышенный риск переломов бедра. При этом частота переломов запястья была была примерно одинаковой у всех участников исследования, сообщивших о травмах.

Вегетарианство: за и против

Преимущества и слабые места растительных диет

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Авторы исследования выявили также некоторые преимущества пескетарианской диеты: любители рыбы на 20-30% реже подвержены переломам рук и щиколоток по сравнению с мясоедами, вегетарианцами и веганами. Ученые считают, что это связано с нормальным весом, который снижает риск этих видов переломов — пескетарианцы практически не страдают ожирением по сравнению с мясоедами, но при этом имеют более здоровый ИМТ (индекс массы тела) по сравнению с веганами.

И хотя это первое исследование, в котором проанализирована взаимосвязь различных видов диет и риска переломов на основании многолетних наблюдений, у него есть очевидные слабые места. Так, в выборку попали только белые европейцы, из них больше половины — женщины. Предыдущие исследования показали различия в минеральной плотности костей в зависимости от этнической принадлежности. Кроме того, нет никаких данных о приеме пищевых добавок, которые могли бы потенциально повлиять на состояние костей. В исследовании также не учтены сведения о том, что стало причиной перелома — несчастный случай или какое-то заболевание, например, остеопороз.

Однако авторы исследования считают, что их выводы убедительно свидетельствуют о том, что при выборе диеты необходимо учитывать возможные риски и стараться сбалансировать свой рацион, чтобы получать достаточное количество питательных веществ. В частности, комбинированный прием кальция и витамина D связан со снижением риска переломов костей.