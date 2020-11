Евросоюз закупит роботов для дезинфекции больниц ультрафиолетом

23.11.2020, 17:28, Новости дня

Европейская комиссия объявила 23 ноября о начале закупки 200 дезинфицирующих роботов для больниц стран Евросоюза. Больницы большинства государств-членов заявили о потребности в таких роботах.

Они смогут продезинфицировать стандартные медицинские палаты ультрафиолетовым светом за 15 минут. Это поможет уменьшить распространение коронавируса, уверены в Еврокомиссии.

Рабочий процесс сможет на расстоянии контролировать оператор, чтобы избежать воздействия ультрафиолетового излучения, объяснили в Брюсселе.

Роботов поставят в ближайшие недели. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила в Twitter 23 ноября, что их закупят на деньги стран ЕС.

We do all we can to support hospitals and patients in these difficult times.

We are buying, with EU funds, 200 disinfection robots, which will be delivered to hospitals across Europe to help clean patient rooms.

More will follow.

Let’s stay safe! pic.twitter.com/sPitjjEWb8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2020

Представитель Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро предсказал третью волну вспышки коронавирусной инфекции в начале 2021 года в Европе, если страны не создадут необходимую инфраструктуру.

Европа стала вторым регионом в мире после Америки, где зарегистрировано более 250 тыс смертей от коронавирусной инфекции

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 ноября, коронавирусом заразилось 58,7 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,39 млн, а выздоровело почти 37,6 млн пациентов. В десятку стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 входят три страны Евросоюза: Франция (2,1 млн), Испания (почти 1,56 млн) и Италия (1,4 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.