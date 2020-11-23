 

“Танцы со звездами”. Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой

23.11.2020, 17:28, Новости дня

Украинская ведущая Леся Никитюк 23 ноября в Instagram обнародовала фото и видеоролик, сделанные за кулисами полуфинала шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

На снимках и видео Никитюк запечатлена в образе черного лебедя с лысой головой – в таком виде она появилась в 13-м эфире проекта, заняв место приглашенного судьи.

“Чего не сделаешь ради публики, ради вас! В такое то время. Улыбнулись вчера?” – подписала она публикацию.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Во время прямого эфира Никитюк объяснила, что на создание образа ее вдохновили судьи проекта.

“Я взяла всего понемножку от членов жюри – черного лебедя и черную душу от Кати Кухар, большой танцевальный опыт и небольшую пенсию от Григория Чапкиса, ну и все самое лучшее – от Влада Ямы”, – заявила она.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Премьера нового сезона шоу “Танцы со звездами” состоялась 30 августа. Во время полуфинала Никитюк оценивала выступления полуфиналистов вместе с Кухар, Ямой и Чапкисом. По итогам полуфинала ни одна из трех пар-участниц не покинула проект.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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