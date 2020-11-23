 

Богдан – Путину: Пожалуйста, сделайте шаг назад

23.11.2020, 17:28, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан ходе в интервью российской журналистке Ксении Собчак обратился к президенту РФ Владимиру Путину. 

“Пожалуйста, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира, всех людей это будет поступок сильного. Это будет как раз победа. [Сделайте шаг] к переподписанию Минских соглашений”, – сказал он, видео беседы обнародовано на YouTube-канале журналистки.  

Собчак спросила, на каких условиях могут быть заново подписаны Минские соглашения. 

“Я точно знаю, точно понимаю, что есть алгоритм действий”, – ответил он. 

Богдан не стал конкретизировать в чем суть альтернативы, сославшись на конфиденциальность информации. Экс-глава ОПУ добавил, что, “насколько он понимает”, Путину известно об этом предложении. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.

Во время переговоров трехсторонней контактной группы 21 октября российская сторона выдвинула новое предложение украинской делегации – создать новую пошаговую карту работы группы на многие годы вперед. Об этом рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук 5 ноября обнародовал главные тезисы “Плана совместных шагов”. В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит “Нормандской четверки” должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной “План совместных шагов” не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. “Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах”, – считает он.

13 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с политическими советниками лидеров стран “Нормандской четверки”. Украина, Германия и Франция договорились о выработке дорожной карты на основе “Плана совместных шагов”, сообщил он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Кравчук не считает перенос инспекции возле Шумов срывом Минских договоренностей

08.09 / Польша призвала Германию прекратить строительство “Северного потока – 2”

18.11 / “Бл…дство в Раде”. СМИ зафиксировали, как нардеп от “Слуги народа” пересылает видео с обнаженной женщиной своему коллеге

16.07 / Языковой законопроект Бужанского внесли в повестку дня Рады

03.09 / Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

29.09 / В сети появилась информация о новом смартфоне Samsung Galaxy F

01.10 / Вооруженные формирования РФ 30 сентября 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

04.07 / Учеными был представлен метод улучшения атомно-силовой микроскопии

13.07 / Ученые выяснили, что количество антител переболевших COVID-19 со временем уменьшается

04.09 / В новом фильме о Бонде показали российские десантные катера проекта 21820

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска