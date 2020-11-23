 

В Британии нацелились на производство 3 млрд доз вакцины от COVID-19

23.11.2020, 17:24, Новости дня

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, разрабатывающая вместе с Оксфордским университетом вакцину от коронавируса, намерена произвести 3 млрд доз препарата к концу следующего года.

«В сотрудничестве с AstraZeneca мы надеемся поставить 3 млрд доз вакцины и сделать ее доступной для людей во всем мире к концу следующего года», – сказано в сообщении в Twitter Оксфордского универститета.

Промежуточный анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда, продемонстрировал ее среднюю эффективность на уровне 70%.

AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда разрабатывает вакцину для профилактики коронавируса на основе аденовирусных векторов обезьян. Третья фаза испытаний проводилась в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре исследования приостановили из-за нежелательного побочного эффекта у одного из добровольцев в Великобритании. Сообщалось, что у него обнаружили редкое воспалительное заболевание – поперечный миелит. В октябре стало известно, что в Бразилии умер один из участников испытаний, но причина его смерти не раскрывалась, получил ли он саму вакцину или плацебо, неизвестно. В конце октября власти США разрешили возобновить исследования.

Ранее промежуточные анализы испытаний вакцин опубликовали и другие разработчики. Так, эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%, эффективность препарата американской Pfizer и немецкой BioNTech оценивается в 95%, а вакцины от Moderna – в 94,5%.



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