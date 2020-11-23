Умный телевизор Samsung получит нового помощника

23.11.2020, 17:20, Новости дня

Как сообщили у южнокорейского производителя электроники Samsung, для умных телевизоров, выпускаемых под данным брендом, теперь будет доступен Google Assistant.

Представители компании напоминают, что ранее владельцы этих устройств имели возможность использовать помощников Bixby и др. Производитель решил расширить их перечень за счет продукта, разработанного в Google.

Доступ для них в телевизорах «Самсунг» открыт еще с октября, когда устройства с новой функцией начали поступать на американский рынок. На сегодня они появились и в других странах, список которых в ближайшее время будет значительно удлинен, отмечают специалисты компании. Прежде всего, речь идет о Европе, за которой последуют и другие регионы мира.