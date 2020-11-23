 

Компания Timex представила электронные часы с беспроводной зарядкой для гаджетов

23.11.2020, 17:20, Новости дня

Компания Timex выпустила настольные электронные часы, в которых вмонтировано беспроводное зарядное устройство. По словам разработчика, с его помощью можно пополнять заряд аккумуляторов в смартфонах, аудиоколонках, ноутбуках и других гаджетах.

Беспроводной метод зарядки обретает все большую популярность среди пользователей, отмечают эксперты. Timex давно выпускает электронные часы, но с некоторых пор они сами по себе перестали быть высокотехнологическим продуктом. Наличие в них такой важной функции, как беспроводная зарядка, поможет вернуть интерес покупателей к данной продукции.

По сообщению представителей компании-производителя, в данном случае используется зарядное устройство, созданной по стандарту Qi. На днях на него выдан сертификат качества.



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