 

Путин подписал закон о повышении налога для отдельной категории россиян

23.11.2020, 16:48, Разное

Новый закон затронет всех российских граждан, которые зарабатывают более пяти миллионов рублей в год. Повышенная ставка коснется доходов от сдачи квартир, дивидендов, прибыли от иностранных компаний и оказания услуг.

Нововведение не будет распространяться на средства, полученные от продажи имущества, и страховые выплаты. Закон вступит в силу 1 января следующего года. Ознакомиться с документом можно на интернет-портале правовой информации.

По данным властей, повышенный налог будет платить 1% граждан страны. В правительстве ожидают, что в 2021 году в бюджет поступят 60 миллиардов рублей, в 2022 году – 64 миллиарда рублей, в 2023 году – 68,5 миллиарда рублей.

Средства пойдут на лечение детей, страдающих от тяжелых, редких заболеваний. На эти деньги будут покупать дорогостоящие препараты, оборудование для операций, а также средства реабилитации.

Идею повысить налог для богатых россиян президент России Владимир Путин озвучил 23 июня в ходе обращения. Политик заявил, что в этом деле не должно быть бюрократии. Распределение денежных средств должно быть прозрачным.



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