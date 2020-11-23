В Петербурге пьяный угонщик устроил смертельное ДТП

23.11.2020, 16:48, Разное

На проспекте Стачек в Санкт-Петербурге автомобиль Infiniti уход от полицейской погони врезался в Renault Logan, передает Life.ru. В последнем находились три человека. Сидевшая за рулем женщина от полученных травм скончалась в больнице, двое ее пассажиров находятся в больнице.

Выяснилось, что нарушитель угнал Infiniti из автосалона во Всеволжске. В момент аварии он был пьян.