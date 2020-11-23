Актер Марк Горонок вынужден был взять кредит на лечение матери после ДТП

23.11.2020, 16:46, Разное

Актер Марк Горонок, известный зрителям по таким картинам как «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо», признался, что влез в долги после страшного ДТП. Для того, чтобы вылечить мать, пострадавшую в аварии, он вынужден был взять кредит.

В студии программы «Звезды сошлись» Марк Горонок пояснил о жутком ДТП, которое произошло с его участием осенью прошлого года. В его автомобиль на полном ходу врезалась «Волга». В салоне машины с актером находилась его мать, у которой в результате аварии пострадали тазовые кости и был диагностирован перелом шейки бедра. Правоохранители признали виновником ДТП водителя «Волги», однако дорогостоящее лечение женщины все-равно легло на плечи артиста. По словам Марка Горонка, хирургическое вмешательство и реабилитация матери обошлись ему в 2,5 миллионов рублей.

Несмотря на заключение экспертизы ГИБДД, виновным собственник отечественного авто себя не считает и не собирается платить. В результате, актер до сих пор выплачивает кредит и даже устроился подрабатывать охранником, чтобы поскорее погасить задолженность перед банком.

Адвокат Марка Горонка подал иск, чтобы его клиент мог получить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Звезда «Ты у меня одна» ждет теперь обвинительного приговора, но в то, что получит деньги, не верит. По словам знаменитости, водителю «Волги» просто нечем платить.