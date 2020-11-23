 

Актер Марк Горонок вынужден был взять кредит на лечение матери после ДТП

23.11.2020, 16:46, Разное

Актер Марк Горонок, известный зрителям по таким картинам как «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо», признался, что влез в долги после страшного ДТП. Для того, чтобы вылечить мать, пострадавшую в аварии, он вынужден был взять кредит.
В студии программы «Звезды сошлись» Марк Горонок пояснил о жутком ДТП, которое произошло с его участием осенью прошлого года. В его автомобиль на полном ходу врезалась «Волга». В салоне машины с актером находилась его мать, у которой в результате аварии пострадали тазовые кости и был диагностирован перелом шейки бедра. Правоохранители признали виновником ДТП водителя «Волги», однако дорогостоящее лечение женщины все-равно легло на плечи артиста. По словам Марка Горонка, хирургическое вмешательство и реабилитация матери обошлись ему в 2,5 миллионов рублей.

Несмотря на заключение экспертизы ГИБДД, виновным собственник отечественного авто себя не считает и не собирается платить. В результате, актер до сих пор выплачивает кредит и даже устроился подрабатывать охранником, чтобы поскорее погасить задолженность перед банком.

Адвокат Марка Горонка подал иск, чтобы его клиент мог получить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Звезда «Ты у меня одна» ждет теперь обвинительного приговора, но в то, что получит деньги, не верит. По словам знаменитости, водителю «Волги» просто нечем платить.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Мнение: Эпицентр взрыва в Бейруте

19.10 / Армия: Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

22.07 / Мнение: О самой веской причине убрать Трампа навсегда

02.08 / Ученые заметили над поверхностью Марса странное облако

23.10 / Мнение: Ротенберг и ВТБ нагибают Ямал?

26.06 / Вдова сына Хрущева ответила на слухи о его самоубийстве

16.10 / Алекса спровоцировала слухи о расставании с женихом через три недели после помолвки

28.07 / Экс-начальника охраны Лукашенко приговорили к 12 годам колонии

30.10 / Мнение: Когда страна забудет комсомол?

17.08 / Путин, введи войска…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска